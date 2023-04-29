Başkan Büyükakın, 1 Mayıs’ta deprem emekçilerini unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “Özveriyle hiçbir karşılık beklemeksizin canı pahasına deprem bölgesinde görev yapanlar başta olmak üzere ülkemin her köşesinde alın teri döken tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Emeğin ve emek verenin çok büyük kıymette olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın “Emek ve alın teri dökerek doğruluk, dürüstlük temelinde işini hakkaniyetle yerine getirenler başımızın tacıdır. Özveriyle çalışmanın karşılığı maddiyatla ölçülemez. Bizim gözümüzde işçi kardeşlerimizin emeği, maddi karşılığından çok daha büyük kıymettedir. Biz bunu ülkece Kahramanmaraş depreminde can kurtarma pahasına kendi canını hiçe sayarak göçük altında yemeden içmeden gece gündüz mücadele eden İtfaiyeci kardeşlerim, acil ekiplerimiz ve cesur madencilerimiz ile bir kez daha özümsedik. Bu nedenle bu yıl ki 1 Mayıs benim için ülkemiz için daha da anlamlı, daha da büyük değerde. Bu duygularla şehrimizin en ücra köşesinde dahi emeğiyle alın teriyle ülkemizin bugününe ve yarınlarına, kalkınmasına hizmet eden başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm işçi kardeşlerimizin daha müreffeh yarınlar temennisiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum. Nicesine sağlık ve huzurla erişmeyi diliyorum.” dedi.