Başkan Beyazgül İnşaat ve Yapıcılar Derneği üyeleri ile buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Emin Demirkol ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Beyazgül inşaatçıların sorun ve taleplerini dinledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneği Başkanı Emin Demirkol ve yönetimini ziyaret etti.

İnşaatçıların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Beyazgül, Büyükşehir Belediyesinin kentte yaptığı çalışmaları anlattı. Kent genelinde inşaat bölgesi her yerde yol ve altyapı çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Başkan Beyazgül, vatandaşların mağdur olmaması için durmadan çalıştıklarını kaydetti.

5 yıllık hizmet süresinde yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Beyazgül, bundan sonraki süreçte yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi.

İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Emin Demirkol, ziyaretleri için Başkan Beyazgül’e teşekkür ederek, başarılar diledi.

Başkan Beyazgül de tüm inşaatçılara kolaylıklar dileyerek, alın terinin önemine vurgu yaptı.