Son Dakika

Başkan Beyazgül Birecik’te projeleri inceledi

YAŞAM 28.06.2023, 13:20
Başkan Beyazgül Birecik’te projeleri inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Fırat’ın incisi Birecik ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yapımı devam eden çalışmaları Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile birlikte inceledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’da altyapı, ulaşım, yeşil alanların artırılması, kentsel dönüşüm gibi vatandaş odaklı çalışmaları birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sahil ilçesi konumunda olan Fırat’ın incisi Birecik’i kalkındırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Birecik ilçesinde fen işleri ekipleri tarafından yürütülen sıcak asfalt çalışmalarıyla Birecik sahil yolu projesi ve Birecik modern hayvan pazarı çalışmalarını yerinde inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgiler aldı.

İlk olarak Birecik Hayvan Pazarı yapım çalışmalarının bulunduğu alanı Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile birlikte inceleyen Başkan Beyazgül ardından Birecik sahil yolu projesi yapım çalışmalarını ve son olarak ilçenin önemli geçiş güzergâhı olan Demokrasi ve Fırat Caddesinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını da yerinde gördü.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “TÜM İLÇELERİMİZDE ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR”

Birecik ilçesinde olduğu gibi Şanlıurfa’nın 13 ilçesinde çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “ Büyükşehir Belediyemizce yapımına başlanan Hayvan pazarında incelemelerde bulunduk. Orada ekiplerin çalışmalarını yerinde gördük. Ardından Birecik sahil yoluna giderek sahil yolu bundan bir müddet önce bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti. Aldığımız desteklerle de beraber sahil yolunu eski haline dönüştürüyoruz. Çalışmalar tamamlandığında o bölgeden insanlar huzur içerisinde geçebilecekler. Fen işleri ekiplerimiz de Demokrasi ve Fırat Caddelerinde sıcak asfalt çalışmalarına hızla devam ediyorlar. Çalışmaların ardından yan yolları da asfaltla buluşturarak ulaşımda konforu sağlamış olacağız. Birecik’te olduğu gibi diğer ilçelerimizde de çalışmalarımız hızla devam ediyor.” İfadelerine yer verdi.

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ilçelerinde yapılan hizmet ve çalışmalardan ötürü teşekkür ederek çalışmalar kapsamında birtakım incelemelerde bulunduklarını aktardı.

Başkan Beyazgül ve Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam incelemelerinin ardından bölge esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini ilettiler.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25