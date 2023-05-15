Başkan Aşgın'dan seçim yorumu

Başkan Aşgın, seçimlerin demokrasinin bayramı olduğunu ifade ederek “Yorucu bir süreç olsa da kırmadan, dökmeden, kardeşlik barış ikliminde, demokrasinin gerektirdiği şekilde bir seçimi icra ettik. Cumhur ittifakı TBMM’de çoğunluğu elde etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açık ara yine seçimin tartışmasız galibi oldu” dedi.ÇORUM (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin 22 yıldan beri gece gündüz demeden, tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet ettiğinin altını çizen Başkan Aşgın, “AK Partimiz seçimlerde bir kez daha milletimizin onayını aldı. Milletimiz durmak yok yola devam dedi. Bu seçimler sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değildi. Türkiye Yüzyılını başlatacak bir dönüm noktası idi. Kazanan aziz milletimiz oldu. Kaybeden terör ve terörü destekleyenler, yerli ve milli gücümüze güvenmeyenler, bu milletin diliyle konuşmayanlar oldu. Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son 22 yılda girdiği tüm seçimlerde olduğu gibi bu seçimin de galibi olduğuna vurgu yapan Başkan Aşgın, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, Çorum’da da en yüksek oyu almıştır. Halkımızın teveccühü yine en üst düzeydedir. İnancımız odur ki; seçim sisteminin azizliği nedeniyle 15 gün gecikmeli de olsa Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. Belki de Cumhuriyet tarihinin en yüksek oy oranı ile seçilecektir.” dedi.

28. dönemde Çorum’u TBMM’de temsil edecek milletvekillerini de tebrik eden Aşgın, Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Vahit Kayrıcı ve Mehmet Tahtasız’ın Çorum’a hayırlı hizmetlerde bulunmasını temenni ederek “Yeni dönemde şehrimize hizmet edecek tüm milletvekillerimize hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum. Birlikte Çorum için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum’umuzu en güzel hizmetlerle buluşturacağız. Tüm milletvekillerimizle birlikte sürekli olarak istişare halinde olacağız.” diye konuştu.