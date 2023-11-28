Başkan Aras, Bodrum'da site yöneticileriyle buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkbükü Mahallesi Hekimköy Sitesi’nde yöneticilerle ile bir araya geldi.MUĞLA (İGFA) - Bodrum'da site yöneticileri ile Hekimköy Sitesi’nde yapılan toplantıda katılımcıların taleplerini dinleyen ve mevcut çalışmaları değerlendiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2019 yılından bu yana yapılan çalışmalar hakkında detaylar paylaştı.

Başkan Aras, “Bodrum özellikle salgın döneminde ciddi bir büyümeyle karşı karşıya kaldı. Yaklaşık üç katına çıkan bir nüfus yoğunluğu Bodrum’da yeni bir dönemi bizlere getirdi. Arkasından salgınla beraber gündem değişti. Yerel yönetimler, muhtarlar, bütün vatandaşlarımız her şeyi bırakıp canıyla uğraşmaya başladı. Bu durumdan Bodrum farklı bir şekilde etkilendi. Bodrum, bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Biz, zaman zaman bu konuda açıklama yaptık ama çok da fazla etkili olmadı” diyerek Bodrum nüfusunun artışıyla birlikte yaşanılan sıkıntılara değindi.

Mevcut kaynakların geçen yıla oranla yüzde yetmiş azaldığını da sözlerine ekleyen Başkan Aras su tasarrufu önerilerinde bulunarak, “Tüketim son dönemde üç katına çıktı. Bodrum’da şu an 28 bin havuz bulunuyor ve bu orana bakıldığında ciddi bir su sarfiyatının gerçekleştiğini görüyoruz. Vatandaşlarımızın havuzlarını kışın boşaltmamasını istiyoruz” diye konuştu.