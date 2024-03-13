Başkan Altay Derbent’e kazandırılan gençlik lokalini açtı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Derbent’e kazandırılan gençlik lokalinin açılışını yaptı. Verdikleri sözlerin üzerinde iş yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Altay, “Niye Yapıyoruz? Çünkü Derbent’i seviyoruz, hizmete ihtiyacı olan her yerde biz varız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Derbent’e kazandırdığı gençlik lokalinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Derbent Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Ayten, ilçeye kazandırılan yatırımların neredeyse tamamında Başkanı Altay’ın imzası olduğunu ifade ederek, “Her konuda başkanımızın mutlaka kapısını çalmışızdır, o da yardımcı olmuştur. Desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ÜZERİNDE İŞ YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Elhamdülillah verdiğimiz sözlerin üzerinde iş yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte İLBANK’ın bize gönderdiği bir liranın üzerine, biz de beş lira daha ilave ederek yatırımlar gerçekleştirdik” dedi.

“DERBENT’İ SEVİYORUZ, HİZMETE İHTİYACI OLAN HER YERDE BİZ VARIZ”

Aladağ Kayak Merkezi’nin yolunu yapıp elektriğini götürdüklerini; 2 bin metrekare tesisi de yapacaklarını vurgulayan Başkan Altay şöyle devam etti: “Niye Yapıyoruz? Çünkü Derbent’i seviyoruz. Hizmete ihtiyacı olan her yerde biz varız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Gençlik lokali binası metruk haldeydi. Alındı, yapıldı. Yaklaşık 20 milyon bedelle ilçeye kazandırılmış oldu. Derbent bize her zaman çok yüksek destek verdi. Ne yaparsak yapalım hakkınızı ödeyemeyiz. Gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah 2024-2029’da da kalan işlerimizi tamamlayarak, söz verdiğimiz işleri yerine getireceğiz. Gençlik lokalimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

AK Parti Derbent İlçe Başkanı Musa Akgün ile MHP Derbent İlçe Başkanı Adnan Çanakçı’nın da katıldığı programda daha sonra ilçeye kazandırılan gençlik lokalinin açılışı yapıldı.

Başkan Altay, Derbent’te esnafları da ziyaret ederek kolaylıklar diledi.