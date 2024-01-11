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Başkan Alinur Aktaş gazetecilerle buluştu

YAŞAM 11.01.2024, 07:21
Başkan Alinur Aktaş gazetecilerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yemek organizasyonu düzenleyerek gazetecilerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Merinos AKKMM'de basın mensuplarına özel program gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Osman Başeğmez, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, AK Parti İlçe Başkanları ile çok sayıda medya temsilcisi ve gazeteci katıldı.

Sözlerine 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren basın mensubu arkadaşlarına sevgilerimi iletiyorum. Gazetecilik zor bir meslektir. Kamuoyu sizlerin sayesinde doğru bilgiye ulaşıyor. Sosyal medya, bilginin geniş kitlelere yayılmasına olanak sağlıyor. Bu denli bilgi kirliliği içerisinde sizlerin gerçeği arayarak, toplumu en doğru haberlere ulaştırması çok kıymetlidir.” dedi.

Ak Parti ve adaylık süreci ile ilgili bilgiler veren Başkan Aktaş şu ifadeleri kullandı:

“Yoğun ve zorlu adımlarla 6 yıldır yürüdüğümüz bu yolda aynı inanç ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Kendimizden eminiz. Yeniden aday gösterilmemizin çok haklı sebepleri olduğunun bilincindeyiz. Biz Bursa’nın sorunlarını çok iyi biliyoruz. 2024-2029 aralığı ile alakalı Bursa’da gençlere, emeklilere önem katacak ve ayağı yere basan projelerle yürüyeceğiz. Tek rakibimiz kendimiziz. Halkın lafa değil, icraate ihtiyacı var. Yerel seçimler yaklaşırken, asılsız haberler dolanmaya başladı. Muhalefet, bizi‘Türkiye’nin en borçlu belediyesi’ olarak lanse etmeye başladı. Pandemi, deprem ve savaşlar dünyayı kasıp kavurdu. Bütün ülke ekonomisi etkilendi ama biz hiç durmadık. Borcumuz 0.34. Göreve geldiğimizden beri %70 oranında borç azaldı. 20 yıldır belediye başkanıyım. Yalın belediyecilikten bahseden bir kuruma yapılan haksızlıktır bu. CHP, BUSKİ’nin önünü mesken etti. Yalanla iş tutuyorlar. Emin adımlar yolumuzda ilerleyecek ve Bursa’ya değer katmaya devam edeceğiz. Ramazan ayında yapılacak lansmanla heyecanımızı anlatmaya çalışacağız. Allah ömür verdiyse bu 5 yıl bana emanettir. Ak Belediyeciliğin yaklaşımını Bursalı hemşerimizle buluşturmuş olacağız.”

Gazetecilerimizi en güçlü dayanaklarımızdan biri olarak görüyoruz diyen Bursa AK Parti Milletvekili Refik Özen, “İletişim imkanlarının her geçen gün geliştiği, bütün dünyanın doğru bilgiye ulaşma isteği oluştuğu bir ortamdayız. Bu çerçevede en önemli sorunlardan biri de deformasyondur. Etik ve habercilik ilkelerine bağlı gazetecilerimizi ve onların azimlerini en güçlü dayanaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Onların bu varlığı daha barışçıl bir dünyanın inşa edilmesinde vazgeçilmez bir unsurdur. Bu düsturla hareket eden tüm basın mensuplarımızı sevgiliyle selamlıyorum. Gazze’deki vahşi saldırıları dünyaya göstermek için, gazetecilerimizin uğradığı saldırılarda 112 kişi hayatını kaybetti. Görevi başında hayatını kaybeden tüm gazetecilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Bursa, yerelde ferasetini 14 ve 28 Mayıs’ta gösterdi. 31 Mart’ta da Bursa halkı en doğru tercihini orayaya koyacak. Gece gündüz durmadan çalışan, doğrudan, adaletten ve objektiflikten kaçınmayan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazetecilerle Günü’nü kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

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