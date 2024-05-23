Başkan Alemdar’dan anlamlı ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar şehrin önemli bir değeri olan hikayeci ve yazar Necati Mert’i evinde ziyaret ett.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’nın yetiştirdiği 79 yaşındaki yazar ve hikâyeci Necati Mert’i evinde ziyaret etti. Şehir ve Ada ile Üç Taşlı Hikaye kitaplarını Başkan Alemdar için imzalayan Necati Mert, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ESERLERİYLE GELECEĞE IŞIK TUTTU

Şehrimizin önemli bir değeri, yazar ve hikayeci Necati Mert’e iyi dilekleri, güzel düşünceleri için teşekkür eden Başkan Yusuf Alemdar, “79 yıllık ömründe çok değerli eserlere imza atan Necati hoca aynı zamanda 50 yıla yakın bir süre Gelişim Kitabevi ile şehrimizdeki kültür hayatının canlı merkezlerinden biri oldu. Hocamıza sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Allah size sağlık versin. Sizin memlekete yapmış olduğunuz hizmetleri biliyoruz. Eserlerinizle geleceğe ışık tuttunuz. Bizim de sizin eserlerinizi gelecek nesillere tanıtmak, okurlarla buluşturmak en büyük mutluluğumuz olacak” dedi.