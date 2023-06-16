Başkan Aktaş'tan gençlere YKS morali

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hafta sonu Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek olan öğrencilerle bir araya gelerek başarılar diledi.BURSA (İGFA) - Bursa’da hizmete aldığı gençlik merkezleri ve millet kıraathaneleriyle öğrencilere daha nezih bir ortamda ders çalışma imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinlikler de gençlerin zamanlarını dolu dolu geçirmesine fırsat sunuyor.

Hafta sonu yapılacak olan TYT, AYT ve YDT sınavları öncesinde Vatan Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sınavda ter dökecek gençlerle sohbet ederek, başarılar diledi.

Gençlerin hayal ettikleri bölümleri kazanmasını dileyen Başkan Aktaş, bu süreçte gençlere gereken tüm destekleri de verdiklerini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ana okulundan itibaren üniversiteye hazırlık sürecine kadar her zaman eğitimin ve öğrencinin yanında olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine burs verilmesinden üniversite öncesinde sağladığımız hazırlık imkanlarına ve gençlik merkezlerine kadar tüm imkanlarımızla gençlere destek olmaya çalışıyoruz. Onların hayata en iyi şekilde hazırlanması istiyoruz. Kimi gençlerimiz son dakikaya kadar derslerine çalışıyor. Kimi gençlerimiz de ders çalışmasını bitirip, sohbet ederek sınavı bekliyor. Buradaki gençlerimize tecrübelerini anlattık. İnşallah yeni gençlik merkezleri ve kütüphaneler de açacağız. Her semtimizde olsun istiyoruz. Bu tip mekanlara gençlerimizin değer verdiğini gördük. Çok da mutlu oluyorum. Vatan Gençlik Merkezi’ni de yeni açmamıza rağmen aynı anda 200 öğrenci istifade ediyor. Binlerce öğrencimiz de şimdiyle kadar kullandı. Çok güzel bir mekan haline dönüştü. Tüm gençlerimize sınavda başarılar diliyorum” dedi.

Gençlik merkezindeki gençlere internet paketi de hediye eden Başkan Aktaş, bağlama çalıp, sınav stresini atmaya çalışan gençlere eşlik etti.