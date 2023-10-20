Başkan Aktaş BTÜ’lülerle tecrübelerini paylaştı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerini, alanında uzman isimlerle bir araya getiren BTÜ Konuşmaları’nın bu haftaki konuğu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş oldu. Aktaş, hayata ve üniversite yıllarına dair bilgi ve tecrübelerini, öğrencilere aktararak tavsiyelerde bulundu.BURSA (İGFA) -BTÜ Konuşmaları kapsamında, akademisyen, bilim insanı, sanayici, iş insanı, bürokrat gibi alanında uzman yetişmiş insan kaynakları, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Programın bu haftaki konuğu olan Başkan Alinur Aktaş oldu. Öğrencilere ‘büyük düşünün’ çağrısında bulunan Aktaş, üniversite yıllarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Hayatınızda iki tane önemli nirengi noktası var, ailenizle yaşadığınız dönem ve üniversite süreciniz… Üniversite yıllarında sizler kendinize kattığınız değerlerle geleceğe hazırlanıyor olacaksınız. Toplum içinde var olmadan önce son olarak burada yoğurulacak ve ayaklarınızın üzerinde duran nitelikli bireyler olarak burada şekilleneceksiniz. Lütfen üniversiteyi sadece kamu kurumunda çalışmak için düşünmeyin. Daha büyük düşünün, daha fazlasını isteyin. Dışarıda sizi bekleyen büyük bir yarış var. Üniversite döneminde kim kendisine ekstra bir özellik katıyorsa, bilgi küfesini dolduruyorsa o yarışta öne geçer” diye konuştu.

“KENDİZİ DÜNYA STANDARTLARINA GÖRE YETİŞTİRİN”

Üniversiteden alınan diplomanın çok kıymetli olduğunu ancak bunun da deneyimlerle zenginleştirilmesi gerektiğini kaydeden Aktaş, mutlaka yabancı dil öğrenme konusunda idealleriniz olsun, geleceğe dair bir ön görünüz olsun ve bunların yanında mutlaka eleştirin ve öneride bulunmaları çağrısında bulundu.

Bursa’da öğrenci olmanın ciddi bir avantaj sağladığını dile getiren Aktaş, “Bu şehri tanıyın. Bursa, bilinen birkaç özelliğinden ibaret değil. Günlerce gezebileceğiniz pek çok alan var. 11 müze, 1 sanat galerisi, Zindankapı, Mevlevihane, İznik, Uludağ, Kozahan, Surlar… Buralar hep tanımanız bilmeniz gereken noktalar. Şehrinizi tanırken diğer yandan da lütfen öğrenci topluklarına üye olun, sosyalleşin. Biz bu noktada size her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Üniversite ve öğrenciler için verimli olacak projeler noktasında elinden geleni yapmaya hazır olduğunu da aktaran Aktaş, “Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, yakın zamanda Bursa’ya gelecek. Geldiklerinde kendilerine, BTÜ’lü öğrencilerimizin kampüs içerisindeyken daha verimli vakit geçirmesi adına bir proje sunacağım” dedi. Aktaş, tecrübelerini aktardıktan sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtladı, isteklerini not aldı. Programın sonunda BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Aktaş’a teşekkür plaketi sundu. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.