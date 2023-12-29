Başkan Akgün'ün ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün son yolculuğuna uğurlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Önceki akşam rahatsızlanan Hüseyin Akgün (83) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün ağabeyi, geçmiş dönem İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Akgün, Büyükçekmece Kuba Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, acılı günlerinde kendilerine yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna’nın yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanı, iş ve siyaset dünyasından isimler katılarak Akgün ailesinin acısını paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de cenazeye çelenk göndererek taziyelerini iletti.