Başkan Akbilek'ten 19 Mayıs mesajı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC ) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.ADIYAMAN (İGFA) - İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 104 yıl önce vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşu ve bağımsızlığımız için Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadeleyi başlattığına dikkati çeken Başkan Akbilek yayımladığı mesajında, "19 Mayıs ruhu, her türlü boyunduruk karşısında bağımsızlığa sıkı sıkıya sarılmış bir milletin kahramanlık destanı olarak, tüm milletlere de örnek olmuştur. Milli mücadelemizin başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı ve özel günü gençlerimize hediye etmesi, Cumhuriyetimizi yarınlara taşıyacak olan gençlerimize duyduğu inanç ve güvenin bir göstergesidir. Ülkemizin geleceği, girişimci ve üretken gençlerimizin ellerinde şekillenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahraman şehitlerini rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.