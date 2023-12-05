Başiskele’deki yeni kavşakla trafiğe düzen geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Hoca Ahmet Yesevi ve Pasinler caddelerine ulaşımın sağlandığı noktada yapılan dönel kavşakla trafiğe düzen geldiKOCAELİ (İGFA) - Başiskele ilçesinde iki caddeye ulaşımın sağlandığı noktada yapılan dönel kavşakla trafik akışı düzene oturtularak yapılan yeni düzenlemeyle trafik akışı araçlar ve yayalar için güvenli hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Hoca Ahmet Yesevi ve Pasinler caddelerine ulaşımın sağlandığı noktada yapılan dönel kavşakta bordür, asfaltlama ve dekoratif aydınlatma direk montajları tamamlandı. Tabelalandırma ve yol çizgileri çekilecek kavşakta açık yağmursuyu hattı yer altına alınarak üzerine yaya kaldırımı yapıldı.