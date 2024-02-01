Başiskele’de çorbalar pazarcıların içlerini ısıttı

Kocaeli'de Başiskele Döngel Moda Pazarında tezgâh açan esnafa, Büyükşehir tarafından çorba ikramında bulunuldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pazarcı esnafının her zaman ve her yerde yanında olduğunu gerçekleştirdiği faaliyetlerle ortaya koyuyor.

Bu çerçevede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Başiskele Döngel Moda Pazarında tezgâh açan pazarcı esnafına çorba ve ekmek ikramında bulundu.

Kocaeli’nin farklı ilçelerinde sabahın erken saatlerinde semt pazarlarında tezgâh açan pazarcı esnafına Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan çorba ve ekmek ikramı faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir ekipler bu kez de Başiskele Döngel Moda Pazarında pazarcı esnafına sabah çorbası ve ekmek ikramında bulundu.

Pazarcı esnafı, sabahın erken saatlerinde ve soğuk havada tezgâhını kurarken içlerini ısıtan çorba ikramından dolayı memnuniyetini dile getirdi.