Başiskele Yeşilyurt Mahallesi meydana çıkıyor

Daha yeşil ve daha yaşanabilir Kocaeli için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi’ne park ve meydan inşa edecekKOCAELİ (İGFA) - Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Kocaeli bırakabilmek amacıyla çevre yatırımlarına öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’ye nefes olacak bir park kazandırıyor. Altyapı yatırımlarının yanı sıra büyük ölçekli park ve meydanları inşa ederek, kent genelinde yaşayan vatandaşları yeni yeşil alanlar ile buluşturan Büyükşehir şimdi de Başiskele Yeşilyurt Mahallesi sakinlerine yeni yaşam alanı oluşturacak.

HAFRİYAT KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI

‘Daha yeşil bir Kocaeli’ adına hayata geçirdiği proje ve yatırımlarla kent genelinde yaşayan vatandaşların hayatına değer katan Büyükşehir Belediyesi, Kocaelileri yeşil alanlar ile buluşturmak için meydan ve park yapımına devam ediyor. Bu bağlamda halkın nefes alacağı, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebileceği bir park ve meydan Başiskele Yeşilyurt mahallesine kazandırılacak. Proje sahasında hafriyat kazısı yapan yüklenici firma yakın zamanda imalatlara başlayacak.

YEŞİLYURT MAHALLESİNE ÇOK YAKIŞACAK

“Yeşilyurt Mahallesi Park ve Meydan Yapım İşi” projesinde toplam 8 bin 970 metrekare alanın bin 500 metrekaresi yeşil alan olacak. Bölgedeki sosyal donatı alanı eksikliğini büyük ölçüde giderecek olan parkın bin 300 metrekaresi ise meydan olarak planlandı. Projede ayrıca fitness alanı, çocuk oyun alanı, fitness alanı, 600 metre uzunluğunda yaya yolu ve 8’i engelli olmak üzere 130 araçlık otopark vatandaşlara hizmet verecek. Projenin 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.