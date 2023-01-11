Basın Yasası'nın mimarı Yılmaer Marmaris'te anıldı

Çalışan Gazeteciler Günü başlangıcı olarak 10 Ocak 1961’de TBMM’de yasallaşan, 212 Sayısı Basın Yasası'nın taslağını hazırlayan duayen gazeteci merhum Hasan Yılmaer,Marmaris İçmeler’de bulunan mezarı başında, dualarla anıldı.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı, 10 Ocak 1961’de TBMM’ de kabul edilen duayen gazeteci merhum Hasan Yılmaer’in taslağını hazırladığı; 212 Sayılı Basın Yasasıyla gazetecilerin sosyal haklarının güvenceye alındığı günün 62. Yıldönümünde, yasanın mimarı hukukçu duayen gazeteci Hasan Yılmaer’i, Marmaris İçmeler Beldesi Mahallesi'nde bulunan mezarı başında, dualarla andı.

Anma sonrası açıklama yapan İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy, 10 Ocak 1961’de çıkan yasayla gazetecilerin sosyal haklarının güvenceye alınmasının bile günümüzde yeterli olmadığına dikkat çekerek; “O yıllarda üstad Yılmaer, çalışan emekçi basın mensuplarına sahip çıkmış, bu yasayı hazırlamış. Ama günümüzde de canlı yaşandığı gibi tek adam iktidarının sonucu basın, ya yandaş oluyor ya da yok oluyor. Sayın Genel başkanımızın da söylediği gibi, önümüzdeki seçimlerde bu tek adam rejimi bitecek, yeniden sağlayacağımız demokratik parlamenter sistemle birlikte, basının bu mağduriyeti de sona erecek” diye konuştu.

HASAN YILMAER KİMDİR?

Türk Basınının duayenlerinden Üstad Hasan Yılmaer; 1929 yılında İstanbul’da doğdu.

Yılmaer; Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 1945 yılında gazetecilik mesleğine Tasvir Gazetesi’nde başladı. Son Saat, Milliyet, Yeni İstanbul, THA ve Güneş Gazetesi’nde çalıştı. HHA (Hürriyet Haber Ajansı) Genel Müdürü iken emekli oldu ama mesleği bırakmayarak, Hürriyet Gazetesi’nin Genel Yayın Danışmanı olarak çalışmaya devam etti. 2013 yılındaki vefatına kadar, son olarak Ekonomi Dünya Gazetesi’nin Haberler Koordinatörü olarak gazeteciliğe devam ediyordu.

“Dünyada basın sendikaları ve toplu sözleşme” adlı kitabı yayınlanan, Basın Şeref kartı taşıyan, Burhan Felek Basın hizmet ödülü sahibi de olan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kıdemli üyelerinden, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) eski başkanlarından, Türk basın mensuplarının sosyal güvencesi 212 sayılı Basın Yasası’nın taslağını hazırlayan ve 10 Ocak 1961 Yılı’nda TBMM’den geçmesini sağlayan Gazeteci Hasan Yılmaer, 19 Ekim 2013’te İstanbul’da vefat etti.

Vasiyeti üzerine cenazesi çok sevdiği Marmaris’e getirilerek, İçmeler Beldesi mahallesi Mezarlığına defnedildi.”