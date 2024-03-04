Başıbüyük Mahallesi yeni sondaj kuyusuna kavuştu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına yürüttüğü sondaj çalışmalarını tamamlayarak faaliyete geçirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle yeraltı su kaynaklarının hızla azalmasına rağmen il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak ve daha verimli, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek için yürütülen çalışmalar tamamlandı. Yeni kuyunun terfi hattı ve elektrik bağlantılarının döşendiği çalışmada 1 adet depo montajı da yapıldı. Yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir ve Kula İlçe Şefi Tuğba Ural incelemelerde bulundu.

“Hanelere daha verimli içme suyu ulaşacak”

Mahalle Muhtarı Ömür Öztürk, “Mahallemize daha verimli içme suyu ulaşması amacıyla sondaj çalışması yapıldı. İnşallah hanelerimize daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaşacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.