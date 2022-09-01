Başarılı olan öğrencilere Salihli TSO’dan ödül

İlk 3 bin sıralamasında yer alan ve tıp fakültelerini kazanan 3 öğrenci Salihli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirildi.MANİSA (İGFA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, üniversite sınavında ilk 3 bine giren öğrencileri ödüllendirdi. Aynı okulda okuyan 3 öğrenci de tercihlerini Manisa ve Ankara’daki üniversitelerin Tıp Fakülteleri’ne kullandı.

Eğitim alanında destekleri ile dikkat çeken Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, 7 yıldır devam ettirdiğiüniversite sınavında başarılıolan öğrencilere ödül sunma geleneğini bu yıl da devam ettirdi.Salihli’de eğitim gören ve bu yılki üniversite sınavında ilk 3 bin sıralamasına girerek üniversitelerde iyi bölümlere yerleşen gençler, Salihli TSO tarafından ödüllendirildi.

Dereceye giren 3 gence Salihli TSO Yönetimi tarafından birer çeyrek altının yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleminden Kurtuluş Savaşı’nın ve cumhuriyetin kuruluş yıllarının anlatıldığı “Nutuk” kitabı ile Türk Bayrağı hediye edildi.

Bu yılki üniversite sınavında dereceye giren üç öğrencinin de Salihli Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi’nden gelmesi dikkat çekti. Sayısal puanda 500. sırada yer alan Abdullah Şimşek Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tercih ederken, eşit ağırlıklı puan sıralamasında 2098. sırada yer alan Aytaç Üstüntaş ve 2775. sıradaki Aybike Kılıç Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi’nden yana tercihlerini kullandı.

Başarılı öğrencileri ödüllendirme töreninde Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ile Başkan Yardımcıları Günay Topkaya ve Yunus Kaya yer aldı. Öğrencilerin velilerinin de bulunduğu Meclis Salonu’ndaki törende konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel, başarılı gençleri ödüllerle teşvik etme geleneğini 2015 yılından bu yana sürdürdüklerini ifade etti.

Başarılı öğrenci sayısının her geçen yıl geriye gittiğini ve bundan üzüntü duyduklarını belirten Yüksel, “İki yıl önce 10 kişiye ödül sunduğumuz bu salonda şu anda sadece üç öğrencinin bulunması Salihli’nin eğitim alanında nasıl geriye doğru gittiğinin en önemli kanıtı” dedi.