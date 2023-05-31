Başarılı iş kadınlarından Salihlili hemcinslerine tüyolar

Kendi alanlarında başarılı işlere imza atan iki kadın girişimci, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen konferansta kendi deneyimlerini anlattı. Kadınlar arasında dayanışmanın güzel bir örneğinin yaşandığı geceye ilgi yoğun oldu.MANİSA (İGFA)- Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kadın Girişimciler Kurulu’nun düzenlediği kadın girişimcilerle buluşma etkinliğine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen ve “Leyla’sChoise” markasının yaratıcısı İzmirli iş insanı Leyla Koç Somer, iş hayatındaki deneyimlerini paylaştı.

Türkiye’de merkezine iş ve ekonomiyi alan yayınların yeterli olmadığını fark ederek 31 yıl önce Rota Yayınlarını kuran; Türkiye’nin ilk pazarlama ve pazarlama iletişimi dergisi Marketing Türkiye’yi 2002 yılında devralarak dergi yayıncılığına da el atan Günseli Özen, yazdığı kitaplarla da tanınıyor.

2020 yılından bu yana TOBB’un Kadın Girişimciler Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürüten Özen, Sardes Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte başarıya giden yolları, konferansı can kulağı ile takip eden katılımcılarla paylaştı.

Leyla’sChoise markasıyla el emeği ürünler üreten ve bu alanda başarı grafiğini sürekli yükselten İzmirli girişimci Leyla Koç Somer, pandemi döneminde el emeği ürünlerle tanıştığını ve bu alanda bir boşluk fark ederek, bunu değerlendirdiğini anlattı.

Gecede bir konuşma yapan Salihli TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Benay Oral da, kadınları bilinçlendirmeye ve girişimcilik konusunda desteklemeye yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.Kadın emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi amaçladıklarını ve eğitimlerlekadınları bilinçlendirdiklerini anlatan Oral, 8.’sini düzenledikleri Kadın Girişimci Tanıtım Günleri’nde 280 kadın girişimciyi barındıran bir organizasyona ulaştıklarını kaydetti.

Etkinlikte Salihlili genç girişimciler Özlem Sucu, Aycan Cesur ve Tuğçe Cesur, yaptıkları işler ve girişimleri hakkında bilgi verdi.

Etkinliğin sonunda Günseli Özen ve Leyla Koç Somer’e plaket ve zeytin fidanı takdim edildi.