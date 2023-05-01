Başakşehir beşinci millet bahçesine kavuşuyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Hikmet Uluğbay Ortaokulu öğrencilerinin konuğu oldu. İlçe genelindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, Güvercintepe Millet Bahçesi’nin yakında hizmete açılacağını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gençlerle Birlikte Daha Güçlü” söyleşileri kapsamında ilçedeki okulları ziyaret etmeye devam ediyor. Gençlere verdiği önemle bilinen Başkan Kartoğlu, Hikmet Uluğbay Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Kartoğlu, öğrencilerin taleplerini dinledi ve sorularını cevapladı.

“Hedefimiz 300 kilometre bölünmüş bisiklet yolu”

Gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Başkan Kartoğlu, “Spor yapmak sağlıklı bir vücudun temelini oluşturmaktadır. Bunun için birçok spor parkımız hizmetinizde. Ama sizin bisiklet kullanmanızı da çok istiyorum. İlçemizde 104 kilometre şehir içi bölünmüş bisiklet yolumuz bulunuyor. Hedefimiz bisiklet yollarımızın uzunluğunu 300 kilometreye çıkarmak. Her şey gençlerimiz, her şey sizin için.” dedi.

Güvercintepe Millet Bahçesi’nde sona doğru

Güvercintepe Millet Bahçesi hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. İçerisinde yürüyüş yapabileceğiniz, birçok aktiviteden faydalanacağınız harika mekânlar olacak. Yeşil ile iç içe olacağınız millet bahçemizi yakında hizmete açacağız. Ailenizle harika ve keyifli vakit geçirebileceksiniz.” şeklinde konuştu.