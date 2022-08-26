'Baş Belası' EXPO'da sahnelendi

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin rol aldığı tiyatro oyunu Baş Belası adlı tiyatro oyunu EXPO 2021 Hatay’ın Antakya ve Arsuz alanlarında seyirci ile bir araya geldi.HATAY (İGFA) - EXPO ziyaretçilerine iki alanda da kahkaha dolu saatler sunan oyun seyircilerden tam not aldı.

Orta yaşlı, evli ve işkolik Rauf ile karısı Jülide yaşadıkları ufak tefek problemlerle yüzleşmek üzereyken hayatlarına hayat üniversitesinde doktorasını kadınlar üzerine yapmış olan Hulusi’nin girmesiyle karışan işlerin anlatıldığı oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

Komedi oyunlarının usta yazarı Eray Yasin Işık’ın kaleminden çıkan oyun sonunda sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.