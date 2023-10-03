Üç kadın girişimci tarafından hizmete sunulan Barissa Coffee & Chocolate kapılarını açtı. Görkemli törende konuşan Melek Sevinç Kulaç, amaçlarının tüm Türkiye’de şubeleşmek olduğunu dile getirdi. BURSA (İGFA) - Nilüfer’in 23 Nisan Mahallesi’nde faaliyete başlayan Barissa Coffee & Chocolate geniş katılımlı görkemli bir törenle hizmete açıldı. Renkli törene Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Bozbey’in yanı sıra seçkin konuklar davet edildi. Açılış kurdelesi de Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Bozbey, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile markanın 3 yatırımcısı Melek Sevinç Kulaç, Esra Gülderen, Selda Cevahir tarafından kesildi.

ÜRÜN FARKLILIĞI

Açılışta konuşan Mustafa Bozbey, tatlı ve kahveleri denediğini ifade ederken, herkese bu lezzetleri tatmalarını önerip, “ Ürünleri kendileri yaptıkları için de bir farklılık olacak. İnanıyorum ki bu başlangıç kısa zamanda şubelerini de görmek isteriz” dedi.

YENİ MÜESSESE YENİ UMUT

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Karacabeyli hemşehrilerinin de içinde olduğu bir müessesenin açılışı için buluştuklarını söylerken, “ Yeni açılan müessese yeni bir umuttur. Karacabeyliler Bursa’da değişik sektörlerde faaliyet gösteriyor ve başarı elde ediyorlar. Bu markayla bizler de bugün tanıştık. Dost ve yakınlarımıza tavsiye edeceğiz” dedi.

HEDEF TÜRKİYE’YE YAYILMAK

Barissa Coffee & Chocolate’nin ortaklarından Melek Sevinç Kulaç da ortaklarıyla birlikte hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydederken, “ Bu yola çıkarken cafe sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçladık. 3’ncü nesil kahvelerimiz, Bursa’da sadece bizde bulabileceğiniz özel Belçika çikolatasıyla sunduğumuz tatlılarımız ve spesial yemeklerimizi siz değerli müşterilerimizle buluşturmaktan onur duyuyoruz. Barissa ailesi olarak hedefimiz hizmet kalitemizden ödün vermeden önce Bursa sonra tüm Türkiye’de açacağımız şubelerde bu eşsiz lezzetleri buluşturmaya devam etmek” ifadelerini kullandı