Barış Demirel'in Gönül Yoldaşı

Barış Demirel’in yeni şarkısı “Gönül Yoldaşını Bulur”, Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlandı.İSTANBUL (İGFA) - Trompet sanatçısı, şarkıcı ve prodüktör kimliğiyle çeşitli projelere ve albümlere imza atmış yetenekli sanatçının yeni şarkısı “Gönül Yoldaşını Bulur”, canlılığını kaybetmeyen müziği ve etkileyici sözleriyle dinleyicinin beğenisine sunuluyor.

Sözleri ve müziği Barış Demirel tarafından yazılan “Gönül Yoldaşını Bulur”, Da Poet ve yetenekli sanatçının ortak prodüktörlüğünde hayat buluyor.

Barış Demirel’in trompetiyle eşlik ettiği “Gönül Yoldaşını Bulur”, sanatçının Universal Music Türkiye ile anlaşmasının ardından paylaşacağı ilk şarkı olma özelliğini taşıyor.