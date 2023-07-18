BAREM’de 'Sevgi İzi' projesi uygulandı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)’nde bakım ve rehabilitasyon hizmeti gören engelli ve alzheimer hastası 37 kişiye sevgi izi dövmesi yapıldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi ilçesinde kaybolma riski yüksek olan alzheimer hastaları ve engelli bireylerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için el bileklerine özel numaradan oluşan “Sevgi İzi” dövmesi uygulandı.

Gazeteci Müge Anlı tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde Osmangazi Belediyesi, ilçede ikamet eden ve BAREM’de bakım ve rehabilitasyon hizmeti görenalzheimer hastaları ve engellileri bireylerin de bu projeden faydalanması için çalışma başlattı. Sevdiklerini kaybetme riski olan aileler, ücretsiz “Sevgi İzi” dövmesi yaptırmak için belediye tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Kaybolma riski yüksek olan alzheimer hastaları ve engelli bireylerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için el bileklerine özel numaradan oluşan “Sevgi İzi” 37 engelli ve alzheimer hastasınayapıldı. Yakınlarına sevgi izi dövmesi yapılan aileler duygusal anlar yaşadı.

Sevgi İzi projesiyle ilgili bilgi veren Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Dr.Sevcan Yaman,“BAREM’de bakım ve rehabilitasyon hizmeti gören üyelerimize gazeteci Müge Anlı’nın başlattığı ‘Sevgi İzi’ dövmesi yaptırıyoruz. Bugün burada 37 kişiye dövmeyapıldı. Koluna dövme yapılan numaralar sadece o kişiye ait oluyor. Numarada kişinin tüm bilgileri kayıtlı, olurda bu bireylerden biri evden uzaklaşırsa kolundaki bu numara sayesinde aileye kolaylıkla ulaşılabiliyor” dedi.

Yakınları BAREM’den hizmet alan aileler, Osmangazi Belediyesi ekiplerine ve Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti.