Barbaros’ta değişim devam ediyor

Büyükşehir’in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Körfez Barbaros Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi hızla ilerliyor.KOCAELİ (İGFA) - Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Kocaeli’ni geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına birçok noktada devam ediyor. Körfez ilçesinde TÜPRAŞ dolum tesislerine yakınlığıyla bilinen Barbaros Mahallesi, “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında Derince Sopalı Mahallesi’ne taşınıyor.

YÜZDE 99 ANLAŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde dolum tesislerinin hemen yanında yer alan Barbaros Mahallesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte “Kentsel Dönüşüm Projesi” başlatmıştı. 11 Mayıs 2022 tarihinde uzlaşma görüşmelerine başlayan Büyükşehir, büyük bir başarıya imza atarak hak sahiplerinin yüzde 99’uyla anlaşma sağladı.

BARBAROS, SOPALI’YA TAŞINIYOR

Büyükşehir ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Körfez’in Barbaros Mahallesi, Derince’nin Sopalı Mahallesi’ne taşınacak. Projenin 1. etap ihalesinde 534 konut, 40 dükkân ve 1 adet cami inşaatı, gerekli alt yapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

İLERLEME ORANI % 70

Söz konusu alanda yapılacak 1. etap için 28 Ekim 2022 tarihinde TOKİ tarafından ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi kazanan iş ortaklığı ile 12 Ocak 2023 tarihinde sözleşme imzalandı. 1. etap ihalesi kapsamında bölgeye 534 konut, 40 adet dükkan ve 1 adet cami inşaatı, gerekli alt yapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte yapılacak. 24 blok ve bir camiden oluşan projede blokların kaba inşaatı tamamlandı. Cami inşaatı ve çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor. Projenin ilerleme oranı yüzde 70 seviyesine ulaştı.