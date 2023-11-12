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'Bankın Hikayesi' 30 bin TL kazandıracak

YAŞAM 12.11.2023, 13:19
'Bankın Hikayesi' 30 bin TL kazandıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTON AŞ’nin düzenlediği, profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılacağı ‘Bankın Hikayesi’ temalı fotoğraf yarışması başladı. Dijital renkli olarak tek kategoride düzenlenen ve 15 Ocak 2024 tarihine kadar başvuruların alınacağı yarışmanın sonuçları 29 Ocak’ta açıklanacak.İSTANBUL (İGFA) -  Açık alanlarda zaman geçirmek ve dinlenmek için kullanılan banklar, şehrin en işlevsel kent mobilyalarından birini oluşturuyor.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de birçok kentin açık alanlarında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki İSTON AŞ kent mobilyaları, dünyanın çok sayıda şehrinde de cadde ve sokakları süslüyor. Türkiye’nin en önemli kent mobilyası tasarım ve üreticisi olan İSTON AŞ, bankların bu işlevinden yola çıkarak bir fotoğraf yarışması düzenleme kararı aldı. Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılacağı ‘Bankın Hikayesi’ temalı fotoğraf yarışması, şehir sakinlerinin kentteki banklarda geçirdiği zamanı konu alacak.

BİRİNCİYE 30 BİN TL ÖDÜL VE ALTIN MADALYA

Başvurunun ücretsiz olduğu yarışmada jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren eserlere ödül verilecek.

Birinci olan eser sahibine 30 bin TL + TFSF Altın Madalya, ikinci olan eser sahibine 20 bin TL + TFSF Gümüş Madalya, üçüncü olan eser sahibine 15 bin TL+ TFSF Bronz Madalya, mansiyona layık görülen 3 eserin her birine 10 bin TL + TFSF Mansiyon ve İSTON Özel Ödülü’nü kazanan eser sahibine 10 bin TL takdim edilecek. Yarışmada sergileme alan 35 eser sahibi 1000 TL kazanacak. Ayrıca dereceye giren tüm eserlere plaket de takdim edilecek.  

BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

18 yaş üstü fotoğrafseverlerin katılımına açık olan yarışmaya www.iston.istanbul  adresindeki ve İstanbul Senin Mobil Uygulaması’ndaki yönlendirmeler izlenerek veya Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) web sayfası üzerinden doğrudan başvuru yapılabilecek.

Son başvurunun 15 Ocak 2024 olduğu yarışma için jüri, 23 Ocak 2024 tarihinde bir değerlendirme yapacak.

Sonuçlar 29 Ocak 2024 tarihinde İSTON ve TFSF’nin kurumsal web sayfalarından ilan edilecek.

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