Bandırma patili dostların yanında
Gelişen teknoloji dahilinde geçici bakımevine birçok yeni cihazın kazandırıldığı Bandırma'da ultrason cihazı; sokak hayvanlarındaki iç hastalıkların teşhis edilmesinde ve olası bir gebelik durumunun kontrol edilmesini sağlıyor.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Veteriner Hizmetleri Birimi 2004 yılından bu yana 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. 2023 yılı içerisinde Bandırma Belediyesi Geçici Bakımevi’nde; 471 kısırlaştırma operasyonu yapılırken 517 ameliyat başarı ile gerçekleşti. 7.531 can dostumuzun genel tedavi ve aşı işlemleri de bu süre zarfı içerisinde tamamlandı.
Teknolojiye uyum sağlayan ve son derece donanımlı cihazları ile sokak hayvanları için hizmet veren geçici bakımevinde sahipsiz ve yaralı sokak hayvanları en iyi koşullarda tedavi edilmektedir.
Kentimiz sınırları içerisinde yaşayan hayvanların sağlığını koruyarak, sahipsiz sokak hayvanlarının da bakım, muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sokaklarda yaşayamayacak durumda olanların sahiplendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
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