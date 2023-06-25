Bandırma'nın ülkede örnek gösterilen projesi

Bandırma Belediyesi’nin örnek teşkil eden insan odaklı projelerinden biri olan Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampı’nın açılış töreni gerçekleştirildi.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un adaylığı sürecinde sözünü verdiği vaatleri arasında bulunan ve doğrudan dezavantajlı bireylere yönelik tasarlanan, “Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampı” kısa sürede tamamlanmış ve hizmete açılmıştı.

Özel bireylerin uygun şatlarda tatillerini yapabilmeleri için en ince ayrıntısına kadar düşünülen, denize sıfır bir yaşam alanı konumundaki “Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampı” hizmete girdikten bir yıl sonra açılış töreniyle taçlandırıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine; Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Engelsiz bir yaşam alanı yaratmak için meclis üyeleri ile birlikte 2019’da söz konusu alanın imar çalışmalarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, 2019’da seçim beyannamemizde vadettiğimiz projelerin yüzde 80’ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz,” dedi. Malta Parkı ve Yaşam Alanı Projesi’nin de bölgenin en büyük projelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Tosun, önümüzdeki Ocak Ayı’na kadar yetiştirilmeyi planladıklarını dile getirerek, önümüzdeki 8 aylık süreçte söz verdiğimiz bütün projelerin açılışlarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Daha sonra, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin konuşmasını gerçekleştirdi. Milletvekili Ensar Aytekin, “Yapılan bir hizmeti, bir yatırımı, ortaya çıkartılan bir eseri önemli kılan şey onun maliyeti değil yapılan projenin kime ve neye hizmet ettiğidir. Bu güzel tesisin bölgemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum,” ifadesinde bulundu.

Alkışlar eşliğinde kurdele kesimi gerçekleştirilen programda Engelsiz Yaşam Kampı’nda kalacak özel bireyler için protokol üyeleri tarafından temsili kura çekimi de yapıldı.

Tören, Bandırma Belediyesi işaret dili kursu öğrencilerinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini işaret dili ile sunmaları ile devam etti, ardından öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Özel bireylerin çeşitli gösterileriyle göz dolduran açılış töreni, Engelsiz Yaşam Kampı’nın gezilmesi ile noktalandı.