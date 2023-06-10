Bandırma'nın ilk bakımevi mezunlarını verdi

Bandırma Belediyesi'nin kadınların istihdama dahil olabilmeleri amacıyla açtığı Türkan Saylan Gündüz Bakımevi ve Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevi ilk mezunlarını verdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'e bağlı Bandırma Belediyesi’nin insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışının güzel birer örneği olarak hayata geçirdiği gündüz bakımevlerinin ilk mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Kadınların aile ekonomisine katkı sağlamalarına olanak tanıyan, aynı zamanda çağdaş ve ilerici bir eğitim ortamı sunan gündüz bakımevlerinin minik öğrencileri, mezuniyet töreni programına özel olarak hazırladıkları gösterilerle göz doldurdu.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Eğitim-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Serap Müjdeci Gökgün, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Eğitim Danışmanı Fatma Sibel Karabacakoğlu, belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve velilerin katıldığı mezuniyet töreni programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra açılış konuşmalarına geçildi.

Bandırma Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren kreşlerin açılmasına devam edileceğine dikkat çeken bir açıklama yapan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, şunları söyledi, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği bir sözü hatırlatmak isterim; “Sizler kreşler açacaksınız. Anneler çocuklarını sizlere emanet edecekler ve istihdama katılacaklar. Aile ekonomilerine katkıda bulunacaklar.” Buradaki temel hedef, kadınları desteklemektir. Atatürkçü, çağdaş ve laik değerlere sahip çocuklar yetiştirmek, kadınların aile ekonomisine katma değer sağlamak için istihdama katılmalarını sağlamak istiyoruz. Bu amaca ulaşmak için 2019 yılında göreve başladığımız ilk haftadan itibaren belirli mahallelerimizde uygun yerleri tespit ederek kreşlerimizi açtık. Alt gelirli mahallelerdeki tespitlerimize devam ederek Bandırma'ya kreşler açmaya devam edeceğiz. Bugün ise ilk mezunlarımızı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kreşlerimiz konusunda ilk andan beri bize destek olan Fatma Karabacakoğlu ve öğretmenlerimize, ayrıca velilerimize teşekkür ediyorum.”

Eğitim Danışmanı Fatma Sibel Karabacakoğlu konuşmasında, “Pırlanta gibi çocuklar yetiştiriyoruz. Öğretmenlik, son derece kutsal bir meslektir. Mezun olan öğrencilerin öğretmenleri, çocuklardan ayrılacak olmanın getirdiği duygusal bir yoğunluk içindedir. Bu nedenle herkes öğretmen olmamalıdır. Öğretmen olanlar ise bizim öğretmenlerimiz gibi mesleğin gerektirdiği sorumluluğu layıkıyla yerine getirmelidir. Her bir çocuğu gökyüzünün ufkuna yayıyorum ve onların ayak bastıkları her yerde barışı, sevgiyi, hoşgörüyü ve saygıyı büyütmelerini diliyorum,” dedi.

Konuşmaların ardından minik öğrenciler, özenle hazırladıkları gösterileri sahnelediler. Çocukların neşesi ve enerjisi deyim yerindeyse salondakileri büyüledi. Her biri gösterdikleri performans ile törene renk ve canlılık katarak unutulmaz bir atmosfer oluşturdular. 240 öğrencinin mezun olduğu program, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, öğretmen ve öğrencileri eşliğinde hatıra fotoğrafı çekimi ve kep fırlatma seremonisi ile son buldu.