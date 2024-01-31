Bandırma'nın EMITT'2024 heyecanı

Güney Marmara’nın incisi Bandırma dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT’ 2024) yerini almaya hazırlanıyor.BALIKESİR (İGFA) - Geçen yıl gerçekleşen fuar genelinde ilgi odağı olan Bandırma Belediyesi standı fuarın en prestijli ödüllerinden biri olan “En Etkin Tanıtım Ödülü” ünvanına ve ödülüne layık görülmüştü.

27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 6-9 Şubat 2024 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kültürün, sanatın, çağdaşlığın, tarihin kalbinin attığı Bandırma, turizm sektöründe bir kez daha “Ben de varım” diyerek, ülkemize ve dünyaya Kurtuluş Mücadelesinin ilk ve son adımında var olan kadim tarihe sahip ilçenin kültürel değerlerinin, harika lezzetlerinin ve tarihinin en iyi şekilde tanıtılmasını sağlayacak.

Bandırma Belediyesi, kenti anlatan ve tanıtan çeşitli olgular ile 7.Salonda bulunan 7321 numaralı stantta ziyaretçilerini misafir etmeye hazırlanıyor.