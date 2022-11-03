'Bandırma Füze Kulübü'ne dünya prömiyeri Dubai'de

İlk kezOrta Doğu’daki, özel sektörle birlikte sinema sektörü paydaşlarını bir araya getiren, ulusal ve uluslararası katılımcılarla Dubai’de birincisi düzenlenen “META Film Festivali”ne davetli olarak katılan “Bandırma Füze Kulübü” ekibi büyük ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - Vizyon yolculuğuna devam eden "Bandırma Füze Kulübü" dünya prömiyerini Dubai “Meta Film Festivali”nde yaptı.

İlk kez, Orta Doğu’daki özel sektörle birlikte sinema sektörü paydaşlarını bir araya getiren, ulusal ve uluslararası katılımcılarla Dubai’de birincisi düzenlenen “META Film Festivali”ne davetli olarak katılan “Bandırma Füze Kulübü” ekibi büyük ilgi gördü.

Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız ve Aslı Bekiroğlu’nun katıldığı galada film dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

İzleyenlerin gözyaşları içinde kaldıkları ama yüzlerinde tebessüm ve gururla salondan ayrıldıkları film, unutulup yok sayılmış geçmişimize ışık tutuyor.

Gerçek olaylardan esinlenen, kahramanlarından bazılarının hayatta olduğu, TRT ve Dijital Sanatlar ortak yapımı “Bandırma Füze Kulübü” uzaya füze göndermek gibi imkansız görünen başarılara imza atan gençlerin yarım kalan başarıları, engellenmiş hayalleri, sevdanın ilk kıpırtılarını beyazperdeye taşıyor.