Bandırma Füze Kulübü beyaz perdede

Türkiye'nin uzay yarışına başlangıcını beyazperdeye taşıyan Bandırma Füze Kulübü filminin galası Ankara Arcadium Sinemaları’nda gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin uzay yarışına başlangıcını beyazperdeye taşıyan Bandırma Füze Kulübü filminin galası Ankara Arcadium Sinemaları’nda gerçekleşti. Çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşen galaya Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Hayallerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle çalışırken dünyada ilk defa fezaya araç gönderen milletler arasına girmemizi sağlayan, Türkiye’nin ilk uzay programını başlatan liseli gençlerin umut, azim ve sevda dolu hikayesini anlatan “BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ”nün galası Ankara Arcadium sinemalarında gerçekleşti. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, filmin yönetmeni Ömer Faruk Sorak, filmin yapımcısı Mustafa Uslu, oyuncular Deniz Can Aktaş, Aslı Bekiroğlu, Atay Yıldız, Bahtiyar Engin, Tolga Canbeyli, Nizam Namidar, Bartu Mutlu, Başak Akan, Çiçek Acar, Cemaleddin Çekmece ve çok sayıda özel davetli katıldı.

Gala öncesi açıklama yapan TRT Genel Müdürü Sobacı "TRT'nin ortak yapımcısı olduğu birçok film, dünyanın çok önemli festivallerinde ödüllerle dönüyor. Bu ödüller bir yandan bizi bundan sonraki süreçte yeni yapımlar için teşvik ederken bir yandan da TRT sinemanın bugün geldiği noktaya işaret ediyor." dedi.

Yapımcı Mustafa Uslu, beş yıllık bir emeğin sonunda harika bir film yaptıklarını söyleyerek, filme maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti. Yönetmen Ömer Faruk Sorak da filmin oyuncularıyla birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Oyuncu Deniz Can Aktaş ise zor bir dönemin ardından kalabalık ve güzel bir ekiple güzel bir iş başardıklarını belirtti.