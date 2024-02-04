Bandırma'da Yarı yıl Şenliği coşkusu başladı

Bandırma Belediyesi’nin çocukların ve ailelerinin dolu dolu bir yarıyıl tatili geçirmesi için hazırladığı Yarıyıl Şenliği tüm coşkusuyla başladı.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi’nin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için hazırladığı Yarıyıl Şenliği Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un katılımlarıyla gerçekleşti.

Bugünün neşesi geleceğimizin ışığı çocuklarımız Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik ile birlikte aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiler.

Kendileri için hazırlanan alanda birçok oyun alanında doyasıya oynayan çocuklar animatör ekip eşliğinde birbirinden güzel gösteriler izledi.

Süper kahramanlar, çizgi film karakterleri ve masal kahramanları ile en sevdikleri şarkılarla dans eden çocuklar aileleri ile birlikte unutulmaz hatıralar yaşadı.

“SİZ YETER Kİ HEP GÜLÜN ÇOCUKLAR”

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun konuşmalarında;

“Daha güzel bir Bandırma’da daha güzel bir Dünya’da yaşamayı en çok çocuklarımız hak ediyor. Siz yeter ki hep gülün çocuklar. Biz sizler için çalışmaya devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

Konuşmaları sırasında Bandırma’ya ‘Çocuk Köyü ‘ yapımıyla ilgili projelerinden de bahseden Belediye Başkanının konuşmalarının ardından veliler çocukları ile birlikte Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ile hatıra fotoğrafları çekildiler.

Şenlik boyunca çocuklara pamuk şeker, balon boya kalemi ve ikramlıkların dağıtımı yapıldı.