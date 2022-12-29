Bandırma'da üniversitelilere 'Başkan' motivesi

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, üniversite öğrencilerinin yeni yılını birlikte kutlamak ve yaklaşan final sınavları öncesinde eğlenip motive olmalarını sağlamak amacıyla eğlence etkinliği düzenledi.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, sosyal ve insan odaklı belediyecilik anlayışıyla düzenlediği, “Öğrenci Buluşması” etkinlikleri kapsamında, Onyedi Eylül Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Bandırma Belediyesi’ne ait Tatlısu Engelsiz Yaşam Kampı’nda gerçekleştirilen etkinlikte 200 üniversite öğrencisi ağırlandı.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, etkinliğin düzenlendiği alanda öğrencilerin sevgi seliyle karşılandı. Meşaleler ve alkışlar eşliğinde alana giren Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, öğrencilerin bu sevgisini karşılıksız bırakmadı.

"Sınavları kazanıp üniversiteye girmek ayrı bir mücadele, sonrasında sınavları verip üniversiteyi bitirmek apayrı bir mücadele” diyerek gençlere hitap eden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Bizler de sizi motive edip finallere daha iyi hazırlanabilmeniz için böyle bir geceyi organize edelim dedik. Bu tür organizasyonlarımızı daha da arttırmayı düşünüyoruz. Diğer yandan da yeni yıl geliyor. Hep birlikte yeni yıla gireceğiz. Nikah Salonumuzun önünde bir eğlence organizasyonu planladık. Sizleri oraya da bekliyoruz” dedi.

Bandırma'nın artık bir üniversite şehri olduğunu ifade eden Başkan Av. Tosun, Bandırma’daki öğrenci sayısının her geçen gün arttığını kaydetti.

Etkinlik, canlı müzik dinletisi ve ikramlarla devam etti. Öğrenciler, gecenin sonunda kendilerine verilen hediye paketleri ile uğurlandı.