Bandırma'da öğretmenlerle özel buluşma

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Belediye bünyesinde görev yapan öğretmenler ile akşam yemeğinde bir araya geldi.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi, belediyeye ait okullarda görev yapan öğretmenlerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile çalışmalarını sürdüren Bandırma Belediyesi hizmet süresi içerisinde kente 3 tane okul kazandırdı. Bandırma Destek Eğitim Kurs Merkezi ile LGS ve YKS’na girecek öğrencilere eğitim imkânı sunuyor. Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevleri’nde ise 2-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitim veriliyor.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun; “Eğitim bir belediyenin asli görevi değildir ama bu bir belediye, bir yerel yönetici kentindeki eğitime katkı vermez demek değildir. Biz de Bandırma Belediyesi olarak bünyemizde görevlendirdiğimiz 65 nitelikli ve birbirinden kıymetli öğretmenimizle, okullarımızda eğitim-öğretim gören 800 öğrencimize eğitim veriyoruz. Aynı zamanda Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezimizde 500’ü aşkın kursiyerimiz hobi, beceri ve spor faaliyetlerini geliştiriyorlar. Bandırma’da daha çağdaş ve eğitimli bir toplum yaratmaya gayret eden bir kurumuz” dedi.