Bandırma'da 'mutlu kadın, mutlu toplum' ödüllendirdi

Bandırma Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadın Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Mutlu Kadın, Mutlu Toplum” konulu liseler arası kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi’nin destekleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kadın Dayanışma Derneği ortaklığında, kadının toplumda hak ettiği konuma ulaşması ve başta şiddet olmak üzere yaşadığı sorunların çözümünde toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekmek amacıyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde, “Mutlu Kadın, Mutlu Toplum” konulu liseler arası kompozisyon yarışması düzenlenmiş ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yarışmanın ödül töreni ertelenmişti.

Ertelenen ödül töreni bugün Bandırma Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Hacı Emre Gökşen, Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Nilgün Germiyan, Atatürkçü Düşünce Derneği Bandırma Şube Başkanı Zeynep Yeşiltaş, belediye meclis üyeleri, yarışmanın jüri üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Nilgün Germiyan, programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Bandırma’da işlenen kadın cinayetlerini hatırlatarak sözlerine başlayan Nilgün Germiyan, “Kent Konseyi bünyesinde Kadın Danışma Merkezi kurulduğunda Bandırma’da kadın cinayeti hiç olmamıştı ancak son iki yılda görebileceğimiz en vahşi cinayetlere tanık olduk. Hayat amacını sorgulamayan, zorluklarla mücadele gücünü geliştirmemiş erkek bireyler kendilerini yetersiz, başarısız gördükçe kapıldıkları öfkenin hıncını en yakınındaki kadından çıkardılar. Bu gidişi durdurmak için yapılanların yetersizliği ve yavaşlığı biz kadınları inisiyatif almaya yönlendirdi. Bu bağlamda çalışmalarımız iki başlık altında ilerliyor. İlki ve önceliğimiz mağdur kadınlara destek olmak. Bir diğeri de kadın sorunlarına toplumda farkındalık yaratmak, dikkat çekici projeler üretmek. Kompozisyon yarışmamız da bunlardan bir tanesiydi. Aldığımız sınırsız destek için başta Belediye Başkanımız Tolga Tosun’a ve Milli Eğitim Müdürlüğü camiasına teşekkür ediyoruz,” dedi.