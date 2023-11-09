Balonlar Filistinli çocuklar için

Mardin'de çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli 4 bin 324 akranı için gökyüzüne yüzlerce balon bıraktı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli katledildi, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklar için etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, Mardin Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğretmenler, okul yöneticileri ve ilkokul öğrenciler katıldı. Öğrenciler "Minik Gazzeli çocuklar annelerinin kucağında büyüsün" ve "Gazze'de çocuklar ölmesin" pankartı taşıdı, şiirler okudu.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İsrail'in Filistin'de zulüm yaptığını, Filistinlilerin üzerlerine tonlarca bombalar yağdırıldığını söyledi. Türkiye'de bu zulmü duyurmak için çalışmaların yapıldığını kaydeden Demir, şöyle konuştu: “Çocukları, kadınları öldürüyorlar. Cami ve kiliseleri bombalıyorlar. Dünyanın en büyük barbar hareketi ile karşı karşıyayız. Bizler Gazze'deki çocuklar, masumlar ölmesin diye mücadele ediyoruz. Müdürlük olarak kantinlerimizde ve sosyal tesislerimizde bu zalimlere ait olan gıdaları boykot kararı aldık.”

Konuşmanın ardından çocuklar ellerindeki Filistin bayrağının renklerinden oluşan siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil balonları gökyüzüne bıraktı.