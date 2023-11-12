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Balkanların diş hekimleri İstanbul’da ‘Dünya Barışı’ için buluştu

YAŞAM 12.11.2023, 15:38
Balkanların diş hekimleri İstanbul’da ‘Dünya Barışı’ için buluştu

Diş implantlarıve gerodontolojinindünü, bugünü ve geleceğinin tartışıldığı27. Uluslararası Balkan Diş Hekimliği Derneği (BaSS) Kongresi, İstanbul Atlas Üniversitesi Vadi kampüsünde düzenlendi.Ferhat YILDIRIM / İSTANBUL (İGFA)  - Yuvarlak masa toplantıları ve sektör ile ilgili oturumların gerçekleştirildiği 27. Uluslararası Balkan Diş Hekimliği Derneği (BaSS) Kongresinde, birbirinden önemli uluslararası konuşmacılar deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Kongrede, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Karadağ, Romanya, Sırbistan, FYROM ve Türkiye olmak üzere, 10 farklı Balkan ülkesinden diş hekimleri buluştu.

Her sene farklı bir Balkan ülkesinde düzenlenen organizasyona, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliği yapmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirten BaSS Kongresi Başkanı Prof. Dr. A. Bülent Katiboğlu, “Balkan Stomatoloji Derneği (BaSS), Karadağ, Sırbistan, Romanya, Kıbrıs, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Arnavutluk ve Türkiye’nin içerisinde yer aldığı 10 Balkan ülkesinde bulunan diş hekimlerini temsil eden bilimsel bir meslek kuruluşudur. Dünyanın her bir yanında bulunan Diş Hekimliği Fakülteleri ile akademik anlamda iş birliklerinde bulunmaktayız. Bu ortak çalışmalarımız sırasında öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz arasında bilgi alışverişi de yapılmaktadır. Karşılıklı tezler ve bilimsel çalışmalar da literatüre büyük katkı sağlamaktadır. 27. Uluslararası Balkan Diş Hekimliği Derneği (BaSS) Kongresi’nin İstanbul’da yapılmış olması da büyük bir avantajdır. Her kongrede olduğu gibi bu organizasyonumuzda da dostluklarımızı pekiştiriyoruz. Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan dünya barışına katkı sunmanın amaçlarımız arasında olduğunu da belirtmek isterim. Konuşarak her şeyi çözebiliyoruz ve bu düşünce ile dostluk köprüleri kurmaya devam ediyoruz” dedi.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizen Katipoğlu, “Modern diş hekimliğinde yapay zekanın sık dillendirildiği günümüzde, hekime ihtiyaç duyulmadan diş tedavisi yapılabilir mi sorularına cevaplar aranmaktadır. Ağız içerisinde hiç ölçü maddesi kullanılmadan sadece dijital tarayıcılarla ölçülerin bilgisayar ortamına aktarılması ve tek seansta protezlerin tamamlanması konularında da istişarelerde bulunuyoruz. Kök hücre ve implantların geleceğini gündemimizde tutarken, bu konularda bilgileri ve tecrübelerimizi birbirimizle paylaşıyoruz” dedi.

Türk hekimlerinin diş tedavilerinde tercih edilmesinin ve başarısının nedenleri hakkında sorularımıza cevap veren Katipoğlu, “Türk hekimlerimizin her alanda büyük başarılar yakaladığını herkes kabul etmektedir. Bizler ülkemizde çok fazla vakalara bakıyoruz. Yurt dışına bazı akademik çalışmalar için giden Türk hekimlerimiz günde 1-2 vaka ile karşılaştığında hayrete düşmektedir. Çünkü bizler ülkemizde vaka sayıları bazen 100 vaka sayısına ulaşmaktadır. Vaka sayısına bağlı olarak hekimlerimizin tecrübeleri artmakta ve bunun başarıya neden olması sebebiyle Türk hekimlerimiz diğer ülke vatandaşları tarafından tercih edilmektedir. Fakat bu tercih sebebinden dolayı sağlık turizmi ülkemizde ciddi bir seviyeye ulaşmıştır. Tercih ediliyoruz ama tedavinin kısa sürede yapılmasına, etik değerlerin görmezden gelinmesine ve normal tedavi sürecinin hızlandırılmasına karşıyız. Ekonomik olarak kazanç elde etmek adına yapılan bu tedavilerde doku iyileşmesi süreci göz ardı edilerek başarısızlıklar ortaya çıkabiliyor. Bu tedavilerin olumsuz dönüşleri oluyor ve bazen davalarla sonuçlanabiliyor. Kurallara uyulması adına da ciddi mücadelelerimiz vardır” diyerek sağlık turizminde tedavilerin kurallara uygun yapılmasının önemine değindi.

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