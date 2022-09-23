Balkan Naci İslimyeli 75. doğum yıldönümünde anılıyor

14 Nisan’da aramızdan ayrılan Çağdaş Türk Sanatının önemli isimlerinden, Balkan Naci İslimyeli 20 Eylül’de 75. doğum yıldönümünde açılan özel bir seçki ile anılıyor.İSTANBUL (İGFA) - 14 Nisan 2022’de vefat eden Çağdaş Türk Sanatının önemli isimlerinden birisi olan Balkan Naci İslimyeli aynı zamanda Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü’nde öğretim üyeliği de yapıyordu.

Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV) tarafından EKAVART Galeri’de 20 Eylül’de açılan sergi 8 Ekim’e kadar açık kalacak.

Sanatçının ardından veda mısraları gibi okunan “Geçerken” başlıklı kendi yazdığı şiiri serginin üst başlığını oluşturuyor. Erkan Doğanay küratörlüğünde, Gülfem Dedeoğlu proje koordinatörlüğünde hazırlanan, sanatçının çeşitli dönemlerinden yapıtların yer aldığı sergide ayrıca daha önce sanatçının hiçbir sergisinde görülmemiş, ilk kez izleyici ile buluşacak eserleri de izlenebilecek.

Sergi sürecinde 1 Ekim Cumartesi günü EKAVART Galeri’de yapılacak panel de ise yakın dostları, Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü’nden Prof. Dr. EvangeliaŞarlak, Meriç Hızal, Mahmut NüvitDoksatlı ve Nedret ÖztokatKılıçeri, İslimyeli’yi ve eserlerini konuşacak.

Panel programında keman virtüözü Cihat Aşkın’ın Bal-kan Naci İslimyeli’ye ithaf ettiği besteler de Cihat Aşkın tarafından icra edilecek.