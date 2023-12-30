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Balıkesirli girişimci kadınlar ‘El Emeği Ürünler Fuarı’nda

YAŞAM 30.12.2023, 18:00
Balıkesirli girişimci kadınlar ‘El Emeği Ürünler Fuarı’nda

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘El Emeği Ürünler Fuarı’nı eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte ziyaret eden Başkan Yücel Yılmaz, girişimci kadınların stantlarını tek tek ziyaret ederek ürünlerini inceledi.BALIKESİR (İGFA) - Kadın girişimcilere her daim destek olan ve bu konuda sürekli yeni projeler hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 26-31 Aralık günleri arasında 10 Burda AVM’de “El Emeği Ürünler Fuarı” düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan BALMEK’lerde ve NE10 Şehir Teknolojileri Araştırma Merkezi’nde eğitim alan girişimci kadınların kurdukları kooperatifler ile Balıkesir’de var olan kadın kooperatiflerinin katıldığı fuarı, beraberinde eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte ziyaret eden Başkan Yücel Yılmaz tüm statları tek tek gezerek girişimci kadınların ürettikleri ürünleri inceledi. Başkan Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz’a büyük ilgi gösteren kooperatif üyeleri de desteklerinden dolayı teşekkür ederek ürettikleri özgün ve kaliteli el emeği ürünlerini tanıttılar. Girişimci kadınların stantlarına vatandaşlar da büyük ilgi göstererek alışveriş yaptılar.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Yılbaşı öncesinde hediye almak isteyenler için hem ekonomik hem de güzel bir tercih olan “El Emeği Ürünler Fuarı”, 31 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak. Kooperatif üyeleri; süreç boyunca kendileriyle yakından ilgilenerek fuarın açılışını da gerçekleştiren Mehtap Yılmaz’a ve her daim kendilerine destek olan Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür ettiler. 

KADINLAR ÜRETİME TEŞVİK EDİLİYOR

El emeğinin çok değerli olduğunu ve kadın girişimcilerin desteklenmesi gerektiğin söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir’de 36 tane kadın kooperatifi kuruluşuna öncülük edip, kadınları bir araya getirerek üretmelerini sağlıyoruz. Tabii bir de pazar payı lazım. Evlerine gelir getirebilmeleri için çok farklı satış teknikleri var. İnternet üzerinden satışlar, dükkândan satışlar. Biz burada fuarda hem birbirleriyle tanışsınlar hem bir etkinlik olsun istedik. Fuar gerçekten amacına ulaşıyor. Yılbaşı öncesi kadınlarımızın ürettiği el emeği birçok ürün hediye olabilecek şekilde. Zamanlama, anlam ve yerindelik açısından güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve bize burada bu imkânı sağlayan AVM yöneticilerine teşekkür ederim.” diye konuştu. 

“ÇALIŞMALARIN SONUCA ULAŞTIĞINI GÖRMEK BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Statları dolaşıp, çok güzel hikâyeler dinlediklerini belirten Mehtap Yılmaz “BALMEK’lerde çok hoş eğitimler almışlar. NE10’da bunu ticarete nasıl dönüştüreceklerini öğrenmişler. Hepsi çok teşekkür etti, çok hoştu her şey. Yapılan çalışmaların sonuca ulaştığını görmek bizi de çok mutlu etti. Tebrik ediyorum herkesi. Alanda çok güzel, stantlar da harika. Kadınların bu kadar mutlu olduğunu görmek hepimizi çok mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı. 

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