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Balıkesir plajları Türkiye'de birinci oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2024 Mavi Bayrak ödüllerinde 22 plajla öne çıkıyor Toplam 49 plajıyla Türkiye'de en fazla Mavi Bayrak sahibi Temizlik, bakım ve ıslah çalışmalarıyla deniz sezonuna hazır

YAŞAM 26.05.2024, 08:40
Balıkesir plajları Türkiye'de birinci oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2024 Mavi Bayrak ödüllerinde 22 plajla öne çıkıyor. Toplam 49 plajıyla Türkiye'de en fazla Mavi Bayrak sahibi. Temizlik, bakım ve ıslah çalışmalarıyla deniz sezonuna hazır.BALIKESİR (İGFA) - Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Mavi Bayraklı plaj sayısı ile dünya sıralamasında 567 plajla 3. sıradaki yerini koruyan Türkiye’de, Balıkesir 4. sırada yer alıyor. Gerçekleştirdiği sahil temizliği, bakım, onarım ve ıslah çalışmalarıyla 1 Haziran’da açılacak deniz sezonuna kadar hazırlıklarına tam gaz devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, temizliklerin hemen ardından; tuvalet, duş, iskele ve cankurtaran kulelerinin kurulumunu yapıyor. Geçtiğimiz yıl kazandığı “Türkiye'de en fazla Mavi Bayrak sahibi olan belediye” unvanını bu yıl da koruyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 2023 yılında 18 olan Mavi Bayraklı belediye plaj sayısını, 2024 yılında 22’ye yükseltti. 

49 PLAJDA, MAVİ BAYRAK DALGALANIYOR

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) her yıl; yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler gibi başlıklarda toplam 33 kriter üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işletmesinde olan; Ayvalık’ta 5, Edremit’te 7, Burhaniye’de 3, Gömeç’te 1, Erdek’te 4 ve Marmara’da 2 olmak üzere toplamda 22 plaj, Mavi Bayrak almaya layık görüldü. TÜRÇEV’in yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu yıl Balıkesir genelinde 49 plajda, Mavi Bayrak dalgalanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Mavi Bayraklı Plajları şu şekilde;

Ayvalık; Sarımsaklı 3 Halk Plajı, Oteller Önü Sarımsaklı Halk Plajı, Siteler Plajı, Uzungöl Plajı ve Oteller Önü Sarımsaklı 2 Halk Plajı. Gömeç; Gömeç Dalış Köyü Plajı. Burhaniye; Marina Plajı, Yalı Plajı ve Ören Mahallesi Halk Plajı. Edremit; Akçay Sarıkız Halk Plajı, Melek Hanım Sitesi Plajı, İğdeli Plajı, Vali Konağı Plajı, Antandros Halk Plajı, Altınkum Halk Plajı ve Özdemir Sitesi Önü Plajı. Erdek; Moda Plajı, Bakraç Plajı, Dalyan Plajı ve Ocaklar Halk Plajı. Marmara; Abruz Plajı ve Avşa Halk Plajı.

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