Balıkesir illere meydan okuyor! Her şeyi tescilliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gastronomi şehri olması yolunda her ürünü tescilliyor. Bazı ürünlerde ise diğer illere meydan okurken, diğer illerin cevabı merakla bekleniyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehrin yöresel ürünlerinin tanınırlığının sağlanarak ekonomik getirilerinin artırılması, yerel üretimin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi ile turizme katkıda bulunmak amacıyla, şehre özgü özellik taşıyan ürünlere sahip çıkmaya devam ediyor. Coğrafi yapısı, verimli ovaları ve iklimiyle birçok ürünün yetiştiği Balıkesir’in gastronomi değerlerinin ön plana çıkması ve gastronomi şehri olması konusunda birçok faaliyet gerçekleştiren Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla, bu ürünlerin; kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesinin korunmasının sağlanması için Coğrafi İşaret başvuruları yapılıyor.

26 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN

Toplam 26 Coğrafi İşareti’nin 22’si gıda ürünü olan Balıkesir’in; Edremit, Burhaniye ve Ayvalık Zeytinyağları, Edremit Yeşil Çizik Zeytini, Balıkesir Höşmerim Tatlısı, Balıkesir Kuzu Eti, Savaştepe Mihaliç Kelle Peyniri, Manyas Kelle Peyniri, İvrindi Kelle Peyniri, Susurluk Ayranı, Susurluk Tostu, Göbel Kuzu Kokoreç/Balıkesir Kuzu Kokoreci, Kapıdağ Mor Soğanı, Avşa Ada Karası Üzümü, Havran Siyah İnciri, Ayvalık Lor Tatlısı, Ayvalık Sakızlı Kurabiyesi, Balıkesir Kaymaklısı, Manda Kaymağı, Yağlılar Basma Helvası, Savaştepe Sarıbeyler Seferberlik Çöreği, Manyas Kazak Fasulyesi, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne Oyası, Yağcıbedir Halısı ile Marmara Mermeri ürünlerinde Coğrafi İşaret bulunuyor.

Bunlara her geçen gün bir yenisini ekleme gayretiyle çalışan Büyükşehir; Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri ile Balya Tereyağı için Türk Patent ve Marka Kurumu’na Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvuruları yaptı, Bakanlıklardaki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca Balıkesir Düğün Çorbası, Savaştepe Kalemköy Üzümü, Balıkesir Tombul Bamya için de Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Coğrafi İşaret Tescili başvuru çalışmaları devam ediyor.