Balıkesir'i İstanbul'da tanıttılar!

Balıkesir’in 20 ilçesi ve marka değerleriyle birlikte birçok ürününün tanıtıldığı “Balıkesir Tanıtım Günleri” İstanbul Yenikapı’da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 100’ün üzerinde standın bulunduğu fuar, 18 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.İSTANBUL (İGFA) - Kadim geçmişi, çok kültürlü yapısı, güzel iklimi ve muhteşem doğasında yetişen bin bir çeşit ürünüyle; Balıkesir’in turistik mekânları, gastronomi durakları, Coğrafi İşaretli ürünleri, yöresel lezzetleri ve el sanatları, 14 Eylül Çarşamba gününden 18 Eylül Pazar gününe kadar İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi’nde tanıtılıyor. İstanbul Balıkesirliler Derneği koordinesinde ve Balıkesir Valiliği himayesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası’nın güç birliğiyle düzenlenen fuarda Balıkesir’in 20 ilçesi, ilçe belediye başkanlarının da katılımlarıyla ayrı ayrı stantlarda özenle ve marka değerleri ön plana çıkarılarak ziyaretçilere anlatılıyor. Son olarak 2014 yılında yapılan ve uzun bir aradan sonra Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’in kurtuluşunun 100. yılında yeniden görkemli bir şekilde düzenlenen “Balıkesir Tanıtım Günleri”nde; 60’ın üzerinde yöresel ürün, 40’ın üzerinde de kültürel ürün standı ziyaretçilerini bekliyor.

Dünya Kültür Mirası Barana ve şehrin kurtuluş simgelerinden Tülütabakların gösterileri eşliğinde stantları gezen ziyaretçiler, Balıkesir’in ürünlerine büyük ilgi gösterdi.

Balıkesir Tanıtım Günleri açılışına; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; Balıkesir Milletvekilleri; Avukat Belgin Uygur, Dr. Mustafa Canbey, Avukat Mutlu Aydemir ve Ahmet Akın, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, önceki dönem Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı Hüseyin Rüştü Cirit, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Madak, Önceki dönem Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Balıkesir ilçe belediye başkanları, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Çalışkan, İstanbul Balıkesirliler Derneği Başkanı Şenol Dinçci ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul’daki Balıkesirliler olarak İstanbul Yenikapı Fuar Alanı’nda bu organizasyonu yapmanın en büyük hayalleri olduğunu söyleyen İstanbul Balıkesirliler Derneği Başkanı Şenol Dinçci “Bu hayalimizi yaptığımız girişimler sonucunda hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese minnettarız ve çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

“AMACIMIZ; ŞEHRİMİZİN GÜZELLİKLERİNİ DUYURMAK”

Yaklaşık 2,5 yıl önce Balıkesir’i daha iyi tanıtabilmek için Vali Hasan Şıldak’ın öncülüğünde “Hayat Dolu Balıkesir” projesini başlattıklarını belirten Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula “Projemizin bir parçası olan Balıkesir Tanıtım Günleri’ni yapıyoruz. Amacımız; şehrimizin güzelliklerini ve lezzetlerini daha fazla kişiye ulaştırmak. Emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum.” dedi.

“BALIKESİR MARKASINI ORTAYA ÇIKARIYORUZ”

Ziyaretçilerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in mutfağının ve kültürünün zengin olduğunu ifade ederek “Var olan Balıkesir markasını ortaya çıkarmak ve bilinirliğini artırmak için çalışıyoruz. Balıkesir yıllarca Balkanlardan ve Kafkaslardan göçler almış, bu da hem kültürünü hem de gastronomisini etkilemiştir. İki Deniz Bir Şehir, 50 Peynirli Şehir Balıkesir’i tanıtmak için bugün peynirimizle, balımızla, yağımızla, tüm değerlerimizle İstanbul Yenikapı’dayız.” diye konuştu.

“HERKESİ BALIKESİR’E DAVET EDİYORUZ”

Yüreği Balıkesir aşkıyla dolu insanlarla birlikte bu etkinlikte bulunmaktan gurur duyduğunu belirten CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın “Büyük emeklerle bu organizasyonun gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyorum. Cennet Balıkesir’imizin güzellikleri anlatmakla bitmez onun buraya gelen tüm misafirlerimizi; şehrimizin termalini, turizmini, tarımını, yemeklerini ve diğer tüm değerlerini görmeleri için Balıkesir’e davet ediyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE BALIKESİR’İN DEĞERLERİ KONUŞULUYOR

Son 2,5 yılda Balıkesir’in tanıtımı kapsamında şehrin dinamikleri olarak tanıtımı için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Avukat Pakize Mutlu Aydemir, bu konuda da oldukça başarılı olduklarını söyleyerek “ Türkiye’nin neresine gidersem gideyim, Balıkesir’in zeytinyağı, kuzusu, havası, suyu ve daha birçok değerinden bahsediliyor. Manyas Kelle Peyniri’ne ve Balıkesir Pullusu’na Coğrafi işaret aldık. Şu anda bekleyen 12 tane Coğrafi İşaret başvurumuz var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

BALIKESİR ARTIK BÜYÜKŞEHİRLERİN GÖLGESİNDE KALMIYOR

Balıkesir’in yükselen bir değer haline geldiğini vurgulayan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, her geçen gün daha da yükselmeye devam ettiğini belirterek “Balıkesir artık İstanbul’un, Bursa’nın ve İzmir’in gölgesinde kalan bir yer olmaktan sıyrıldı. Balıkesir’in her yerine yatırımcılar gelmeye başladı. Balıkesir, kabuğunu kırmaya başladı.” dedi.

BALIKESİR LAYIKIYLA TANITILIYOR

Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’in bir sürü avantajı bünyesinde bulundurduğunu fakat birkaç yıl öncesine kadar bunların tam olarak tanıtımının yapılamadığını belirten AK Parti Balıkesir Milletvekili Avukat Belgin Uygur, şimdi gelinen noktada şehrin tanıtımının layıkıyla yapıldığını dile getirerek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.