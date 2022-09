Balıkesir Dünya Habitat Günü düzenleniyor

110 ülkede 7 ayrı dilde canlı olarak yayınlanacak 3 Ekim Dünya Habitat Günü; New York, Şangay, Londra, Dubai, Brüksel ve Washington DC gibi birçok şehrin ardından “Kimse Geride Kalmasın” temasında binlerce kişinin katılımıyla Balıkesir’de düzenleniyor.BALIKESİR (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “Kimse Geride Kalmasın” temasıyla gerçekleştirilecek “Dünya Habitat Günü” 3 Ekim Pazartesi günü Balıkesir’de kutlanacak. İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Dünyada eş zamanlı olarak Habitat Günü 3 Ekim’de her yerde kutlanıyor. Habitat direktörlüğü ile beraber Gala şeklindeki kutlaması; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Emine Erdoğan Hanımefendinin destekleriyle Balıkesir’de olacak. Biz, UN-HABİTAT İcra Direktörü Sayın Maimunah Mohd Sharif’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

NEW YORK VE ŞANGAY’DAN SONRA BALIKESİR’DE

Sunum yapacak yaklaşık 300 civarı delegenin yurtdışından, Balıkesir’e geleceği bilgisini veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Kimseyi Geride Bırakma sloganıyla başlatılan programa, 2000’e yakın katılımcı online olarak dahil olacak. Birleşmiş Milletler, 110 ülkede 7 ayrı dilde canlı yayın yapacak. New York ve Şangay’dan sonra Balıkesir’de yapılan programa; yaklaşık 200 bakan, belediye başkanı ve üst düzey yönetici bekliyoruz. Balıkesir adına sevindirici bir durum. Balıkesir artık uluslararası bir şehir oldu. Artık insanlar; Fransa demiyor Paris diyor, Amerika demiyor New York diyor. Biz de Balıkesir’in adı duyurmak istiyoruz.” dedi.

BEŞ ANA TEMA İLE YÖNETİYORUZ AK Partili belediye başkanlarının; Katılımcı Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Çevre Dostu Belediyecilik, Hizmet Belediyeciliği ve Kültürel Belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirten Başkan Yılmaz, “Katılımcı Belediyecilik; geride kimseyi bırakmamak ve herkesin fikrini almak. Sosyal Belediyecilik; kapıların arkasında kim varsa belediye olarak onların yanında olmak. Çevre Dostu Belediyecilik; havayı, suyu kirleten gürültü yapan ne varsa onlarla mücadele etmek ve yeşil alanları artırmak. Kültürel Belediyecilik; köyden, kasabadan akraba ilişkileri ile şehirlerde, sitelerde oturan insanlara, o şehirde beraber yaşama kültürünü empoze eden etkinlikler yapmak. Hizmet Belediyeciliği; köprüler, yollar, arıtmalar yapmak. Ben bu noktada, Bakanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bakanlığımız, bahsettiğimiz her alanda Balıkesir’imize yatırımlar yapıyor. Sosyal konutlar, arıtmalar, ihtiyaç duyduğumuz peyzaj düzenlemeleri, kültürel etkinlikler bugünkü Habitat konumuzun tam merkezinde yer alıyor. Bakanlığımız ekonomik ve iş gücü olarak her zaman yanımızda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Emine Erdoğan Hanımefendiye çok teşekkür ediyorum.” dedi.

İLK KUTLAMANIN ÜZERİNDEN 35 YIL GEÇTİ

Mükemmel bir hazırlık yaptıkları için Balıkesir’e teşekkür etiğini söyleyen UN-HABİTAT İcra Direktörü Sayın Maimunah Mohd Sharif, “Sayın Emine Erdoğan’a da destekleri için teşekkür ediyoruz. Bizim için çok önemli bir gün. BM Genel Kurulu tarafından 1985 yılında ihtas edilen bugün barınma hakkının en iyi şekilde yürütülmesi için gösterilen gayretleri kutluyoruz. Bu yıl Dünya Habitat Günü’nün kutlanmaya başlanmasının üzerinden 35 yıl geçti.

BALIKESİR’E GELMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM Dünya Habitat Günü’nü bu yıl ise ‘Kimse geride kalmasın’ temasıyla kutluyoruz. Varlıklı olanlar ile olmayanlar arasındaki açığı kapatmayı hedefliyoruz. Fakirlik ve eşitsizlik dünya çapında bir sorun haline gelmiştir, kentler bu sorunlara yanıt vermek zorundadır. Biz hükümetlere ve kentlere destek olmak amacındayız, sorunları çözmek açısından. Habitat Günü’nü, Balıkesir’de yapmak için sabırsızlanıyoruz. Sürdürülebilir kentlerin oluşmasına sağladıkları katkılar için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyorum” dedi.

İNSANLIK İÇİN HAYIRLAR GETİRMESİNİ İSTİYORUM

1986’dan beri kutlanan HABİTAT Günü kutlamasının Balıkesir’de olmasını sağlayan UN-HABİTAT İcra Direktörü Sayın Maimunah Mohd Sharif’a teşekkür eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu açıklamalarda bulundu:

“Yücel Başkanımız; gelecek adına Balıkesir için önemli hizmetleri, bakanlıklarımızla birlikte uyum içerisinde gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin de teşrifleriyle, Bakanlığımız koordinasyonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Bu özel günün, tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şehirlerimiz, insanlığımızın kadim değerlerinin inşa edildiği yerlerdir. Geçmişimizdir, geleceğimizdir. Balıkesir’de meydana çıktığımızda; tarihi binaları, han ve hamamları gördüğümüzde tarihimizi, Millet Bahçelerine, parklarına baktığımızda da geleceği görebilirsiniz.

KÜRESEL ÖLÇEKTE SES GETİRİYOR Zağnos Paşa Camisi projesi de bize bırakılan bu emanetlerin geleceğe güvenle taşınması açısından çok önemli. BM Habitat, Dünyanın tüm şehirlerinde ortaya çıkan sorunlara örnek projeler üretiyor. En önemlisi de Dünya Habitat Günü. Çarpıcı temalarla kutlanan bu gün tüm dünyada küresel ölçekte ses getiriyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde 1-4 Ekim günleri arasında etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her platformda Türkiye’yi ve Sıfır Atık hareketini destekleyen ve bizden biri olan Maimunah Mohd Sharif hanıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

YÜCEL BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM Dünya Habitat Günü’nün dünyanın her yerinde yaşanacak eşitsizlikleri gidermesine, insanlık için yeni hikâyelerin başlamasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Herkesi Balıkesir’imize davet ediyoruz. Tüm dünyaya Balıkesir’den mesaj vereceğimiz bugüne tüm milletimizi davet ediyoruz. Bizlerden her alanda olduğu gibi bu konuda da desteklerini esirgemeyen Maimunah Mohd Sharif hanıma çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ilk andan itibaren çok önemli bir sorumluluğu üstlenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a, ülkemiz adına önemli bir girişime ev sahipliği yaptığı için de teşekkür ediyorum.”