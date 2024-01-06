Balıkesir'de tarihi gar binalarında restorasyon sürüyor

Tarihi tren garı binalarını dev bir Sanat Merkezine dönüştürecek restorasyon ve yeniden ihya çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, “Bu yapılar, Başkanımız Yücel Yılmaz’ın, şehrimizin kültür ve sanat tarihine bir armağanı olacak” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi tren garı binalarında başlattığı restorasyon çalışmaları sürüyor. Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi’nde yer alan yaklaşık 10 bin metrekare alan içerisindeki ikisi tescilli üç bina, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından dev bir Sanat Merkezi olarak Balıkesirlilerin hizmetine sunulacak.Projeye kapsamında ayrıca kış bahçesi de inşa edilecek.

YÜCEL BAŞKANIMIZIN ŞEHRE ARMAĞANI

Yakın zamanda bitirilmesi planlanan çalışmaları,Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Koray Karabulutve kontrol ekibiyle birlikte inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, “Restorasyon çalışmalarının sürdüğü yapıların fonksiyonları, imalat süreci, hangi aşamada oldukları ile ilgili detayları aldık. Restorasyonlarını kısa sürede tamamlamayı planladığımız tarihi yapıları, Sanat Merkezi olarak Balıkesirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu yapılar, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın, şehrimizin kültür ve sanat tarihine bir armağanı olacak. Bu alanda vatandaşlarımıza sürprizlerimiz de olacak” dedi.

ÇEVRESİYLE BİR BÜTÜN

Balıkesir’in kültürel ve tarihi varlıklarını aslına uygun olarak yenileyerek şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi,Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi’nde bulunan, 10 bin metrekare alan üzerindeki lokomotif bakım atölyesi, depo ve bir lojman binasının restorasyon çalışmalarına hız verdi.TCDD Gar sahasının kuzeydoğu ucunda yer alan ve yıllardır atıl durumda bulunan binalar, çalışmaların tamamlanmasının ardından sanat galerisiyle, kütüphanesiyle, restoranıyla çağdaş bir sanat merkezi haline gelecek.

YENİ BİR KÜLTÜR DESTİNASYONU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen yapı kompleksinin yeniden ihya ve restorasyon çalışmalarının ardından hem Balıkesirliler hem de şehre gelen ziyaretçiler için önemli bir kültür destinasyonu olması bekleniyor.