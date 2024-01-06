Balıkesir'de Skate Parklar yaygınlaşıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehir merkezinde bulunan Avlu Yaşam Merkezi ile Atatürk Parkı’nın ardından Bandırma Sahili’nde skate park oluşturan Büyükşehir Belediyesi şimdi de Akçay’a skate park kazandırıyor.BALIKESİR (İGFA) - 20 ilçesinin her birine eşit hizmet götürme prensibiyle 4,5 yılda Balıkesir’in hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel hayatına katkılar sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, şehrin her noktasında imzası bulunuyor. Kırsal alanda meraları açarak verimli hale getiren, tarla ve zeytinlik yollarını genişleterek düzenleyen, üreticiye ekipman, tohum, fidan, damızlık hayvan hibe eden ve Balıkesir Kuzusu Üretim Merkezleri kuran Büyükşehir Belediyesi bir yandan da şehrin kültürel ve sosyal hayatına da renk katıyor. Şehir merkezinde bulunan Avlu Yaşam Merkezi ile Atatürk Parkı’nın ardından Bandırma Sahili’nde skate park oluşturan Büyükşehir Belediyesi şimdi de Akçay’a skate park yapıyor. Gençlerin ve çocukların gözdesi skate parklar, çalışmalar doğrultusunda diğer ilçelerde de kurulacak.

YEŞİL ALANLARDA KULLANILAN ÇİMLERİ BÜYÜKŞEHİR KENDİ ÜRETECEK

Akçay Altınkum Sahili 2. Etap’ta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 40’a 20 ölçülerinde skate park oluşturuluyor. Skate parkın yanı sıra; arkasına 120 araçlık otopark yapılan 10 dönümlük alanın yüzde 30’u yeşil alan olarak planlandı. Çevre düzenlemesinde kullanılacak çimler de Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) üretiliyor. İl genelinde yapılan tüm uygulamalarda Büyükşehir Belediyesi artık kendi ürettiği çimleri kullanacak.