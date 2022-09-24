Balıkesir'de Fırıntaş Körfez Kafe hizmete girdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, Kazdağları’nın eteğinde Güre Avcılar Bölgesi’ndeki eski zeytin depolama binasını baştan aşağıya restore ederek Fırıntaş Körfez Kafe Restoran olarak yeniden hizmete açtı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş, vatandaşlara daha kaliteli, konforlu hizmet verebilmek için her geçen gün kalitesini ve kapasitesini artırarak çalışmalarını sürdürüyor. Fiyat listesini de vatandaşların alım gücüne göre düzenleyen Fırıntaş, şimdi de Körfez Bölgesi’nde 1250 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin 516 metrekarelik alana sahip Kafe Restoran açtı. Edremit İlçesi Güre Mahallesi Avcılar Bölgesi’nde 1962 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından zeytin depolaması amacıyla inşa ettirilen bina şimdi vatandaşlara Fırıntaş güvencesiyle restoran olarak hizmet verecek.

FIRINTAŞ’IN ZENGİN MUTFAĞI KÖRFEZ’DE

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden 29 yıllığına Fırıntaş tarafından kiralanan bina yaklaşık 6 ay önce restore edilmeye başlandı. Yaz-kış Fırıntaş’ın zengin mutfağı ve uygun fiyatı ile hizmet verecek işletme özel günler için ızgara çeşitleri imkanı da sunacak. Doğası ve bol oksijeni ile eşsiz, dünyaca ünlü Kazdağları’nın eteğinde otantik bir ortamda çok güzel bir restoran açtıklarını söyleyen Fırıntaş Genel Müdürü Oktay Akbaba, tüm tesislerde vizyonlarının; hijyen, temizlik, güler yüzlü hizmet ve vatandaşlara konfor sağlayarak çalışmak olduğunu belirtti. “Daha fazla özen, Fırıntaş'ta standarttır” diyen Akbaba, tüm Balıkesirlileri restorana davet etti.