Balıkesir'de 100'ncü yıl çocukları dünyaya geldi

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında Balıkesir protokolü dünyaya gözlerini açan bebekleri ziyaret ederek sağlıklı bir ömür diledi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında Balıkesir protokolü, dünyaya gözlerini açan bebekleri ziyaret etti. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Bölümü’nde Balıkesir’in Kurtuluş Tarihi olan 06 Eylül gecesi dünyaya gelen; Alparslan, Umut, Asya, Ali Aydın, Hüseyin, Eylül, Doruk ve Zeynep isimli yeni doğan bebekleri ziyaret etti.

Ziyaretlere; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Uz.Dr. Serkan Kadir Keskin katıldı. Protokol, ‘zafer günü doğan evlatlarımıza sağlık ve sıhhat dolu bir ömür diliyoruz’ açıklamasında bulundu.