Balıkesir Büyükşehir'den El Emeği Ürünleri Fuarı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcilerin istihdamını artırmayı ve ekonomik gelişmelerine destek olmayı amaçlayan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın gelecek vizyonu doğrultusunda düzenlenecek olan "El Emeği Ürünler Fuarı," Balıkesir il sınırları içinde faaliyet gösteren ve Ne10’da kaydı bulunan kadın girişimcilerin katılımıyla gerçekleşecek. Fuar, 26-31 Aralık tarihleri arasında 10Burda AVM etkinlik alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.

“EKONOMİYE CAN KATAN, KADINLARI GÜÇLENDİREN BİR FUAR”

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen El Emeği Ürünler Fuarı, bölgedeki 23 kooperatif ve dernek ile 50’den fazla bireysel girişimcinin el emeği ürünlerini sergileyebilecekleri değerli bir platform sunmayı hedefliyor. Bu girişim, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ileriye dönük vizyonu doğrultusunda kadın girişimcilere destek olma amacını taşıyor. Başkan Yılmaz, kadın istihdamının artırılması ve ekonomik kalkınmanın sağlanması konusundaki bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, fuarın sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir adım olduğunu ifade etti.