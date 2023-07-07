Balıkesir Bandırma'da yollar güzelleşiyor

Balıkesir'de Bandırma Belediyesi kendi asfalt tesisinde ürettiği asfalt ile ilçenin dört bir yanında eş zamanlı olarak yol yapım, düzenleme ve asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçenin her bir noktasında deyim yerindeyse asfalt seferberliği başlattı.

Çalışmalar, ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Son olarak 100. Yıl Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, ekiplerden çalışmalar ile ilgili bilgi edindi. Ayrıca, mahalle sakinleriyle de sohbet ederek görüş ve önerileri dinledi.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, çalışmalar hakkında bir açıklama yaparak, “Bugün 100. Yıl Mahallemizde yapımı tamamlanan ve devam eden yol düzenleme, onarım ve asfalt serim çalışmalarımızı yerinde inceledik. Mahallemizin genelinde asfalt onarım ve yama çalışmalarımız devam etmekle beraber, ekiplerimiz özellikle 1552, 1554, 1060, 1614, 1619 ve 1621 Sokak’ta yoğunlaşmış durumdalar. Bu sokaklarımız sil baştan asfaltlanıyor. Kentimizin farklı noktalarında süregelen çalışmalarımızla yollarımızın daha güvenli, konforlu ve erişilebilir hale gelmesini amaçlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 20 bin metrekare parke taş döşeme uygulamasıyla Tır Parkı’nın zeminini tamamen yeniledik. Karaçalılık Mahallemizin yollarını da baştan aşağı yeniliyoruz. Merkez-Kırsal demeden Bandırmamızın her noktasına adil bir şekilde hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi.